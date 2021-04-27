"Обезоружилась": у Полины Гагариной на концерте случилось ЧП

Популярная российская певица Полина Гагарина 30 марта начала свой крупный стадионный тур по городах с грандиозным шоу со своими лучшими хитами. На одном из концертов, который отгремел в Челябинске у певицы случилось ЧП.

Гагарина посреди концерта, исполняя один из номеров, резко согнулась и после ушла за кулисы. По словам зрителей, все подумали, что это часть номера. Однако это не так.

Оказывается у артистки вылетел сустав, и согнулась она из-за того, что почувствовала сильную боль. За кулисами ей оказали нужную помощь и она вернулась к зрителям, сообщив, что произошло.

На своей странице в Инстаграм Полина поблагодарила зрителей из Челябинска, отметив, что "то, что кое-что случилось, будет нашим секретом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

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