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"Обезоружилась": у Полины Гагариной на концерте случилось ЧП

"Обезоружилась": у Полины Гагариной на концерте случилось ЧП
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная российская певица Полина Гагарина 30 марта начала свой крупный стадионный тур по городах с грандиозным шоу со своими лучшими хитами. На одном из концертов, который отгремел в Челябинске у певицы случилось ЧП.

Гагарина посреди концерта, исполняя один из номеров, резко согнулась и после ушла за кулисы. По словам зрителей, все подумали, что это часть номера. Однако это не так.

Оказывается у артистки вылетел сустав, и согнулась она из-за того, что почувствовала сильную боль.  За кулисами ей оказали нужную помощь и она вернулась к зрителям, сообщив, что произошло.

На своей странице в Инстаграм Полина поблагодарила зрителей из Челябинска, отметив, что "то, что кое-что случилось, будет нашим секретом".

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети раскритиковали новый образ телеведущей Регины Тодоренко для шоу "Маска". 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

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Концерт, ЧП, Полина Гагарина, Певица.
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