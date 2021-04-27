"Если бы я была кошкой": Илона Гвоздева рассказала, как бы прожила 7 жизней

Украинская популярная хореограф и танцовщица Илона Гвоздева решила стать кошкой. А точнее поразмышляла на "кошачую" тему: если бы у нее были бы 7 жизней, то как бы она их прожила.

На своей странице в Инстаграм Илона опубликовала свои размышления на эту тему и показала несколько снимком своего домашнего питомца.

Как бы прожила свои 7 жизней, Гвоздева:

1. Та, которой живет сейчас - счастливая женщина, жена и мама.

2. Посвятила бы свою жизнь искусству, театру и кино и покоряла бы Hollywood.

3. Прожила бы как Робинзон Крузо на необитаемом острове.

4. Путешествовала бы по миру и открывала неизведанные уголки планеты.

"А остальные 3 жизни оставила бы про запас, вдруг что не выйдет" - подытожила танцовщица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что Илона Гвоздева раскрыла свой секрет отношений со свекровью.