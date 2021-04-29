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Умер герой известного мема про хохочущего испанца: лучшие видео с ним

Умер герой известного мема про хохочущего испанца: лучшие видео с ним
07:52 Сегодня Телеграф

28 апреля мир всколыхнула новость о смерти испанского комика и актера Хуана Хойя Борха, известного в мире мемов как Хохотун. Ему было 65 лет.

Хуан Хойя Борха скончался в больнице в Севилье из-за внезапного рецидива болезни. Накануне, в сентябре 2020 года, ему ампутировали ногу из-за проблем с сосудами. С того времени он и находился под присмотром врачей. 

Он прославился на весь мир благодаря своему заразительному смеху. Видео из эфира испанского телешоу, на котором он рассказывал историю из своей жизни, разлетелось на мемы и сделало мужчину, еще известного как  Эль Риситас, популярным. 

Ролик быстро стал вирусным из-за смеха Хуана. Скриншоты смеющегося мужчины и короткие видео с ним превратились в меме, с помощью которых показывали реакцию на очень смешные ситуации.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы с Эль Риситасом:

 
 
 
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Публикация от Тут Интересно и Смешно (@pro100_vse_)

 
 
 
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Публикация от CAЯ CAЯ TV (@car123099)

Полное интервью:

 

Ранее, "Телеграф" писал, что умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни" - Кахи Кавсадзе. Причиной смерти стал коронавирус.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

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Смерть, Актер, Комик, Мем, Альманах-2021, Хуан Хойя Борха.
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