Умер герой известного мема про хохочущего испанца: лучшие видео с ним

28 апреля мир всколыхнула новость о смерти испанского комика и актера Хуана Хойя Борха, известного в мире мемов как Хохотун. Ему было 65 лет.

Хуан Хойя Борха скончался в больнице в Севилье из-за внезапного рецидива болезни. Накануне, в сентябре 2020 года, ему ампутировали ногу из-за проблем с сосудами. С того времени он и находился под присмотром врачей.

Он прославился на весь мир благодаря своему заразительному смеху. Видео из эфира испанского телешоу, на котором он рассказывал историю из своей жизни, разлетелось на мемы и сделало мужчину, еще известного как Эль Риситас, популярным.

Ролик быстро стал вирусным из-за смеха Хуана. Скриншоты смеющегося мужчины и короткие видео с ним превратились в меме, с помощью которых показывали реакцию на очень смешные ситуации.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы с Эль Риситасом:

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Полное интервью:

Ранее, "Телеграф" писал, что умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни" - Кахи Кавсадзе. Причиной смерти стал коронавирус.