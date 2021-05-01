Суфле вместо паски и готовка в микроволновке: как прошел 13 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото)

В субботу, 1 мая, прошел тринадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В первом задании кулинары приготовились к одному из самых больших праздников для украинцев - Пасхе. Участникам пришлось переосмыслить традиционные пасхальные блюда и придать им ресторанную изысканность. Так, буженина сменится на крем-брюле, а пасхальный кулич - на суфле.

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Во втором испытании кулинаров ожидал сюрприз. Под черными коробками-загадками каждого кулинара был набор тех ингредиентов, которые входили в состав блюда одного из их соперников на кастинге. По условиям этого задания, из продуктов участникам придется приготовить свое оригинальное блюдо.

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В битве черных кандидатам на вылет придется каждый процесс выполнить в микроволновке. По условиям баттла, каждый из кулинаров должен готовить с одним ингредиентом, который будет "звездой" блюда. Кому-то достанется печень, кому-то сибас, а кому-то кролик.

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К сожалению, с заданием не справилась Лидия Корниенко.

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Чтобы посмотреть онлайн 13 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

8 мая в 19:00 смотрите 14 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!

Напомним, что в прошлом выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Руслан Яковлев.