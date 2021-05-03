Угрожал ножом и приставал к персоналу: лидер российской группы The Hatters устроил пьяный дебош в клубе

Лидер популярной российской группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в одном из клубов в Нижнем Новгороде, куда коллектив приехал, чтобы выступить в рамках тура 3 мая.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Музыкант гулял вместе со своей подругой и товарищами по Нижнему Новгороду вечером 2 мая в одном из клубов. В какой-то момент артиста что-то не устроило, и он начал скандалить с персоналом заведения. Стоит отметить, что Музыченко с друзьями были нетрезвыми.

После словесной перепалки, он начал угрожать работникам клуба ножом, а к одной сотруднице и вовсе начал приставать. Работники общими усилиями сумели выпроводить "гостей". Владельцы клуба переживают, что юристы The Hatters подотрут видео по соцсетям, ведь менеджеры коллектива уже их "послали".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику:

Ранее, "Телеграф" писал, что блогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, раскритиковал российского журналиста Юрия Дудя, за то, что тот вырезал из его интервью слова про войну и Голодомор.