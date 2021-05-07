Лобода перестала скрывать лицо младшей дочери

Популярная певица Светлана Лобода - мама двух дочек, 10-летней Евы и 2-летней Тильды. И если поклонники артистки со старшей девочкой "знакомы", то с младшей - нет. Лобода не показывает лицо малышки, да и больше, даже не говорит, кто ее отец.

На своей странице в Инстаграм Светлана часто делится снимками со своими девочками, однако лицо Тильды всегда скрывала, лишь однажды показав малышку в профиль.

Однако в своем новом посте Лобода показала лицо своей младшей дочери. Светлана обнимает и целует в щечку Тильду, а та смотрит в камеру. Лицо четко рассмотреть нельзя, ведь малышка позирует в солнцезащитных очках, да еще и прикрывается рукой.

"Как же хорошо в мае в Дубаи" - подписала снимок знаменитость.

В комментариях поклонники отметили, что девочка очень милая и похожа на маму.

Ранее, "Телеграф" писал, что 5 марта Светлана Лобода представила новый клип "Родной", который "удивил" поклонников видеорядом без пошлости.