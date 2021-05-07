"Через годик-два можно думать о бейбике": как прошло знакомство Михаила Заливако с родителями Даши

7 мая вышел 10 выпуск самого романтического реалити шоу в Украине "Холостяк" с бизнесменом Михаилом Заливако в главной роли. Новый выпуск шоу в какой-то степени переломный, ведь на этой неделе холостяк отправился на знакомство с родителями каждой участницы - Даши, Розали, Ани и Джессики.

Первым городом, в который отправился Миша, стал Днепр, а это значит, что первое свидание и знакомство с родителями досталось спортсменке Даше Ставничей.

Даша решила провести свидание с Мишей в своей "тематике", и они отправились в спортзал, где девушка решила проверить растяжку главного героя. Даша решила зайти "с козырей" и надела обтягивающие лосины, которые отлично подчеркнули упругие ягодицы девушки. Как потом отметила Даша, именно на них она и "делала ставку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОСТЯК 11 СЛИВ‼️ (@11holostyak_sliv)

После, они отправились к родителям Даши. Девушка познакомила Михаила со своей мамой, отчимом и двумя сестричками. Михаил отметил, что Даша показала себя "командиром", как в спортзале, так и с родителями.

Ранее, "Телеграф" писал, что Михаил Заливако накануне нового выпуска признался, что влюблен.