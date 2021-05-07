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"Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье

"Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская сообщила, что в ее семье случилось горе. У артистки умер отец.

Печальной новостью Слава поделилась на своей странице в Инстаграм. Певица не назвала причину смерти, ни возраст своего папы, лишь отметила, что перед этим он ей приснился. 

"Спасибо, что пришёл попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях", - написала Каминская в посте, добавив к нему несколько архивных снимков с отцом.

 
 
 
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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В комментариях артистку начали поддерживать ее звездные друзья и подписчики. 

"Соболезную", "Держись", "Пусть папа покоится с миром", "Мои соболезнования" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Слава Каминская решила начать свою сольную карьеру, после распада группы, и сообщила о выходе новой песни яне911.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 414

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Певица, Слава Каминская.
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