Экзамен от подруг, сближение в СПА и голые фотографии: как прошло свидание Джессики и Михаила в Мукачево

7 мая состоялся новый выпуск реалити "Холостяк", во время которого главный герой шоу - Михаил Заливако отправился знакомиться с родителями участниц в их родные города. Второе свидание на 10 неделе проекта прошло в Мукачево - родном городе Джессики.

Джессика очень переживала перед встречей с Мишей. Для него девушка организовала насыщенную программу: она провела мини-экскурсию по городу, познакомила Михаила со своими подругами и своими родителями.

Свидание началось с встречи с подругами. В кафе Миша познакомился с двумя Даниэлами, которые устроили "экзамен" для Холостяка. Они предоставили Мише несколько фактов о Джессике, из которых он должен был определить какие фейковые, а какие правдивые.

После, Миша и Джессика отправились в СПА, где немного расслабились в горячих источниках, и отправились на знакомство с ее родителями. Мама Джессики принесла на встречу альбом с детскими фотографиями девушки, что очень умилило холостяка. Ведь несмотря на не очень тесное общение Джессики с ее родителями, они ее очень любят и поддерживают свою дочь в любых начинаниях.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло первое свидание 10 выпуска в Днепре с Дашей Ставничей.