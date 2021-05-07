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Экзамен от подруг, сближение в СПА и голые фотографии: как прошло свидание Джессики и Михаила в Мукачево

Экзамен от подруг, сближение в СПА и голые фотографии: как прошло свидание Джессики и Михаила в Мукачево
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 мая состоялся новый выпуск реалити "Холостяк", во время которого главный герой шоу - Михаил Заливако отправился знакомиться с родителями участниц в их родные города. Второе свидание на 10 неделе проекта прошло в Мукачево - родном городе Джессики

Джессика очень переживала перед встречей с Мишей. Для него девушка организовала насыщенную программу: она провела мини-экскурсию по городу, познакомила Михаила со своими подругами и своими родителями. 

 Свидание началось с встречи с подругами. В кафе Миша познакомился с двумя Даниэлами, которые устроили "экзамен" для Холостяка. Они предоставили Мише несколько фактов о Джессике, из которых он должен был определить какие фейковые, а какие правдивые. 

После, Миша и Джессика отправились в СПА, где немного расслабились в горячих источниках, и отправились на знакомство с ее родителями. Мама Джессики принесла на встречу альбом с детскими фотографиями девушки, что очень умилило холостяка. Ведь несмотря на не очень тесное общение Джессики с ее родителями, они ее очень любят и поддерживают свою дочь в любых начинаниях. 

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло первое свидание 10 выпуска в Днепре с Дашей Ставничей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Джессика, Михаил Заливако.
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