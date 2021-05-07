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Малышева разгневала сеть, "замотивировав" худеющую пенсионерку блокадным Ленинградом

Малышева разгневала сеть, "замотивировав" худеющую пенсионерку блокадным Ленинградом
22:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известный российский телеврач Елена Малышева автор программы "Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион!", в котором практикует свою фирменную диету. Меню на один день в рамках этой диеты стоит 1200 рублей, что не нравится пожилым участникам этого проекта. Ведь сильно на их пенсию не "похудеешь" на диете Малышевой. 

Об этом в комментарии к одному из постов Малышевой в Инстаграм, который она уже удалила, написала одна из "худеющих пенсионерок". Скрин как сообщения подписчицы, так и ответа теледоктора среди прочего опубликовала на своем телеграмм-канале Ксения Собчак

Одна из подписчиц Малышевой пожаловалась, что с тем, какую пенсию она получает, она не сможет потянуть ее диету. Ответ Елены Васильевны шокировал. Малышева заявила, что пенсионеры оправдывают свой лишний вес низкими пенсиями, а сами едят достаточно калорийную еду. 

"В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!" — заявила Малышева.

 

В сети подписчики мягко говоря не одобряют советы теледоктора, о чем поделились в своих комментариях в соцсетях. 

Ранее, "Телеграф" писал, что  журналистка Ксения Собчак раскритиковала французов, отметив, что те не "обучены" обслуживающему сервису.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

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Ксения Собчак, Елена Малышева.
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