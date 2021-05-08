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"40 лет назад, родился самый добрый и талантливый мальчик": Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

"40 лет назад, родился самый добрый и талантливый мальчик": Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

8 мая известный украинский исполнитель, репер, Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный как Потап, отмечает свое 40-летие. В есть своего праздника Потап написал стих, который посвятил своему юбилею. 

На своей странице в Инстаграм он опубликовал ролик, в котором читает этот стих.

 
 
 
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

В комментариях звездные друзья Алексея начали активно поздравлять репер с праздником, желая много хорошего. 

Также, публично поздравила артиста его любимая супруга Настя Каменских. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала нежное поздравление, к которому прикрепила несколько совместных снимков с Алексеем. 

"Моя любовь. Сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и талантливый мальчик. Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг", - написала Настя.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских удивила своих поклонников новым снимком в Instagram. Артистка опубликовала не обнаженное фото, как часто это делала, а милый снимок а шляпе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

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Настя Каменских, Потап, День рождение.
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