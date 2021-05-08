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"Идеально соответствую": Илона Гвоздева поразмышляла о знаках зодиака и гороскопе

"Идеально соответствую": Илона Гвоздева поразмышляла о знаках зодиака и гороскопе
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева ярко засветилась после участия и победы в танцевальном шоу "Танці з зірками". Теперь она активно ведет свой блог в Инстаграме, в котором делится подробностями материнства, своими мыслями, и танцует. 

Со своей семьей она решила провести недельку-вторую мая в Турции. Снимками с отдыха Илона с радостью делится со своими подписчиками. 

На одном из снимков Илона продемонстрировала свою подтянутую фигуру и гибкость. Гвоздева эротично прогнулась на песке на фоне моря. А в подписи к посту решила порассуждать о знаках зодиака, и их совместимостью с человеком. 

Илона родилась под знаком Льва, и считает, что идеально подходит своему знаку. Читая все характеристики женщин-Львов, она практически в каждом видит себя. 

 
 
 
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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что Илона Гвоздева призналась, куда бы потратила свои 7 жизней, если бы была кошкой. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

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Танцовщица, Илона Гвоздева.
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