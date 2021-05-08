"Он это сделал!": блогер Рамина Эсхакзай сообщила о своей помолвке

Автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай наконец-то обрела свое счастье. Журналистка сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение, на которое она дала положительный ответ.

Радостной новостью Рамина поделилась на своей странице в Инстаграм, сразу после своего будущего мужа Евгения Пронина. Пара опубликовала одинаковые снимки, на которых видно лишь руку девушки, на которой красуется обручальное кольцо.

"Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому говорю направления, а она ответила, вы и сами знаете" - написал Евгений.

"Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!" - добавила Рамина.

Евгений Пронин - успешный адвокат, с которым Рамина состоит в отношениях уже больше двух лет. Предложения от своего возлюбленного, которое Женя сделал любимой во время отдыха на Мальдивах, Рамина ждала уже с нетерпением, так, что свадьбу "в долгий ящик" видимо тоже откладывать не будут.

Ранее, "Телеграф" писал, что в начале 2021 года Рамина Эсхакзай похвасталась новым элитным джипом.