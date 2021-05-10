"Мой главный клон": Гордон умилил сеть фото со старшей дочерью

10 мая отмечает свой день рождение старшая дочь известного журналиста Дмитрия Гордона - Лиза. Девушке исполняется 22 года.

На своей странице в Инстаграм Дмитрий опубликовал милый пост-поздравление для своей дочери. Журналист поделился совместным снимком с Лизой, и отметил, что "очень старался". На фото Дмитрий предстал в обнимку со своей дочерью.

"Моему главному клону Лизе сегодня 22 года" - подписал снимок Гордон.

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В комментариях отметили, что Лиза очень похожа на своего отца, и также начали поздравлять девушку с праздником.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная украинская реперша Alyona Alyona сделала косплей на журналиста Дмитрия Гордона, опубликовав "пародию" на его снимок в желтых шортах