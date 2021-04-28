"Камень в огород Гордона": Alyona Alyona рассказала о людях, которые ее бесят (фото)

Известная хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, которая выступает под псевдонимом Alyona Alyona, скосплеила украинского журналиста Дмитрия Гордона так же, как и недавно изобразила полуголую Надю Дорофееву.

Новое фото появилось на официальной странице рэперши в Инстаграме.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила - я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет не честно", - так написала рэп-исполнительница, сопроводив пост коллажем, на котором Савраненко позирует в таком же образе, как и Гордон в спортзале.

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"Это сейчас был камень в огород Гордона", "Пародия удалась", ""Ну теперь Гордон точно посвящен в мем", - пишут подписчики в соцсети.

Напомним, что ранее хип-хоп-исполнительницу Alyona Alyona нарвалась на критику, прикрывшись флагом Украины. Пост со скандальным косплеем позже был удален.