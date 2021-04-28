Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

"Камень в огород Гордона": Alyona Alyona рассказала о людях, которые ее бесят (фото)

"Камень в огород Гордона": Alyona Alyona рассказала о людях, которые ее бесят (фото)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram alyona_alyona_fun

Известная хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, которая выступает под псевдонимом Alyona Alyona, скосплеила украинского журналиста Дмитрия Гордона так же, как и недавно изобразила полуголую Надю Дорофееву.

Новое фото появилось на официальной странице рэперши в Инстаграме.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила - я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет не честно", - так написала рэп-исполнительница, сопроводив пост коллажем, на котором Савраненко позирует в таком же образе, как и Гордон в спортзале.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

"Еще не построила мостов через Днепр и не претендую казаться умнее": ню-модель обратилась к хейтерам

"Это сейчас был камень в огород Гордона", "Пародия удалась", ""Ну теперь Гордон точно посвящен в мем", - пишут подписчики в соцсети.

Напомним, что ранее хип-хоп-исполнительницу Alyona Alyona нарвалась на критику, прикрывшись флагом Украины. Пост со скандальным косплеем позже был удален.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Дмитрий Гордон, Alyona Alyona.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Нафтогазе&quot; возмутились решению по смене руководства
В "Нафтогазе" возмутились решению по смене руководства
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)
Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь