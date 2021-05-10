"Солнце в волосах": Анна Кошмал поделилась весенним селфи (фото)

Популярная украинская актриса, взрослая Женя из сериала "Сваты", Анна Кошмал помимо актерской карьеры, ведет свой мини-блог в Инстаграме, в котором делится со своими поклонниками кадрами из своей жизни.

10 мая "в честь" солнечной погоды Аня поделилась новым ярким селфи. Актриса запечатлела себя на фоне безоблачного голубого неба, сфотографировав себя снизу.

"Солнце в волосах ... тепло и покой" - подписала снимок Кошмал.

В комментариях девушку начали засыпать комплиментами и восторженными сообщениями. А ее коллега по цеху, актер Тарас Цимбалюк, отправил Анне лаконичный комплимент - огоньки, на что та ответила сердечком.

"Хорошее фото, такое солнечное, теплое, нежное", "От просмотра этого фотографии, так хорошо стало", "Ух ты какое теплое фо то", "Какая красивая", "Красавица" - пишут подписчики Анны.

Ранее, "Телеграф" писал, что фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике.