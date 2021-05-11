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"Увлеклась, не заметила": ведущую "Дома 2" уличили в чрезмерном фотошопе

"Увлеклась, не заметила": ведущую "Дома 2" уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса обрабатывают свои фото. Только если одни просто подправляют дефекты кожи, или убирают с заднего фона людей/животных/лишние предметы, то другие полностью исправляют себе фигуру, убирая толстые ляшки, руки, живот или щечки. 

На подобном фотошопе подловили и ведущую "Дома 2" Ксению Бородину. На одном из снимков ведущая настолько переборщила с фотошопом, что у нее практически не видно колен. 

"Бородиной стоит подучить анатомию человека перед тем, как фотошопить свои фотки, ибо колени должны быть у каждого человека" - пишет телеграм-канал "Светские хроники".

В комментариях на странице Бородиной в Инстаграме, и под постом в телеграм-канале пользователи сети начали активно обсуждать тему, отметив, что Ксения реально перебарщивает с использованием фотошопа. 

Ранее, "Телеграф" писал, что сеть возмутилась тем, что коллега Бородиной по "Дому 2" Ольга Бузова хайпит на своей госпитализации.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

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Телеведущая, Фотошоп, Ксения Бородина.
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