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Среда, 12.05.2021
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"Оставил свое сердце в Мексике": Потап умилил сеть романтическим снимком с Настей Каменских

"Оставил свое сердце в Мексике": Потап умилил сеть романтическим снимком с Настей Каменских
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса репер Потап и певица Настя Каменских любят путешествовать и часто отдыхают в Мексике. После свадьбы пара периодически радует своих поклонников совместными снимками. 

12 мая Потап видимо заскучал за солнечными пляжами, и опубликовал на свое странице в Инстаграм поделился снимком со своей супругой, который был сделан в Мексике. Пара предстала на фото на побережье океана, держась за руки. 

Настя позирует перед камерой в розовом купальнике и цветном парео, а Потап в синей рубашке, шортах и шляпе. 

"Я оставил свое сердце в Мексике" - подписал свой пост Потап.

 
 
 
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее, "Телеграф" писал, что Алексей Потапенко анонсировал свой сольный альбом, который будет называться "Без рекламы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Instagram, Настя Каменских, Потап.
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