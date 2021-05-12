"Оставил свое сердце в Мексике": Потап умилил сеть романтическим снимком с Настей Каменских

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса репер Потап и певица Настя Каменских любят путешествовать и часто отдыхают в Мексике. После свадьбы пара периодически радует своих поклонников совместными снимками.

12 мая Потап видимо заскучал за солнечными пляжами, и опубликовал на свое странице в Инстаграм поделился снимком со своей супругой, который был сделан в Мексике. Пара предстала на фото на побережье океана, держась за руки.

Настя позирует перед камерой в розовом купальнике и цветном парео, а Потап в синей рубашке, шортах и шляпе.

"Я оставил свое сердце в Мексике" - подписал свой пост Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее, "Телеграф" писал, что Алексей Потапенко анонсировал свой сольный альбом, который будет называться "Без рекламы".