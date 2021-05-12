"Шажочки на пути к любви к себе": София Стужук поделилась своими "прикладными действиями"

София Стужук - популярный украинский блогер. За девушкой в Инстаграм следит практически 6 млн подписчиков, которые каждый день с нетерпением ждут ее новые посты и снимки.

София - мама троих деток, поэтому на ее странице в соцсети можно увидеть много постов и материнстве и отношениях с детьми. Однако в последнее время, Стужук все чаще начала говорить о том, как важно любить себя.

12 мая на своей странице в Инстаграм Соня опубликовала пост, в котором рассказала о своих "прикладных действиях" на пути к любви к себе. А также показала несколько откровенных снимков в нижнем белье.

"Шажочки на пути к любви к себе" - подписала публикацию Стужук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

8 советов от блогера, как полюбить себя:

Научитесь говорить "Нет". Перестаньте исполнять просьбы или поручения людей, если вам не хочется их выполнять и если это не является работой, за которую вы получаете деньги.

Освободите свое энергетическое пространство: проведите расхламление дома, выбросите/отдайте все старые вещи, которые не носите и не будете носить, что-то сильно старое, отпишитесь от лишних страничек в инстаграме, поудаляйте старые контакты.

Начните ухаживать за собой: массажи, процедуры, йога, зал, пробежки, контрастный душ.

Выпишите список того, что Вы любите и что доставляет Вам удовольствие и попробуйте чуть больше добавить это в свою жизнь.

Никогда не говорите о себе плохо, даже в шутку.

С благодарностью принимайте комплименты, не ища подвоха.

Старайтесь делать каждый день небольшой шажочек на пути к тому, чтобы стать лучше.

Не старайся заслуживать ничью любовь.

Ранее, "Телеграф" писал, что российские подписчики Софии Стужук обиделись на блогера за то, что та не поздравила всех с Днем победы.