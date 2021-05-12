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"Шажочки на пути к любви к себе": София Стужук поделилась своими "прикладными действиями"

"Шажочки на пути к любви к себе": София Стужук поделилась своими "прикладными действиями"
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

София Стужук - популярный украинский блогер. За девушкой в Инстаграм следит практически 6 млн подписчиков, которые каждый день с нетерпением ждут ее новые посты и снимки. 

София - мама троих деток, поэтому на ее странице в соцсети можно увидеть много постов и материнстве и отношениях с детьми. Однако в последнее время, Стужук все чаще начала говорить о том, как важно любить себя. 

12 мая на своей странице в Инстаграм Соня опубликовала пост, в котором рассказала о своих "прикладных действиях" на пути к любви к себе. А также показала несколько откровенных снимков в нижнем белье. 

"Шажочки на пути к любви к себе" - подписала публикацию Стужук. 

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

8 советов от блогера, как полюбить себя: 

  • Научитесь говорить "Нет". Перестаньте исполнять просьбы или поручения людей, если вам не хочется их выполнять и если это не является работой, за которую вы получаете деньги. 

  • Освободите свое энергетическое пространство: проведите расхламление дома, выбросите/отдайте все старые вещи, которые не носите и не будете носить, что-то сильно старое, отпишитесь от лишних страничек в инстаграме, поудаляйте старые контакты.

  • Начните ухаживать за собой: массажи, процедуры, йога, зал, пробежки, контрастный душ.

  • Выпишите список того, что Вы любите и что доставляет Вам удовольствие и попробуйте чуть больше добавить это в свою жизнь.

  • Никогда не говорите о себе плохо, даже в шутку.

  • С благодарностью принимайте комплименты, не ища подвоха.

  • Старайтесь делать каждый день небольшой шажочек на пути к тому, чтобы стать лучше. 

  • Не старайся заслуживать ничью любовь.

Ранее, "Телеграф" писал, что российские подписчики Софии Стужук обиделись на блогера за то, что та не поздравила всех с Днем победы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Советы, Любовь, Блогер, София Стужук.
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