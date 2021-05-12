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"Какая счастливая!" Сабина Ахмедова впервые показала своего возлюбленного (фото)

"Какая счастливая!" Сабина Ахмедова впервые показала своего возлюбленного (фото)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная российская актриса Сабина Ахмедова, которая получила свою первую славу благодаря роли в популярном сериале "Клуб", наконец показала мужчину, который покорил ее сердце. 

На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала яркий снимок со своим возлюбленным - Никитой Душкиным. На фото Никита целует Сабину в щечку, а та радостно улыбается. Пара видимо сейчас находится на отдыхе, ведь в геолокации выставлен город у Карибского моря, да и видно, что фото сделано на пляже.

"Мой" - коротко подписала снимок Ахмедова. 

 
 
 
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Публикация от Sabina Akhmedova (@sabinaakhmedova)

Никита Душкин - специалист в привлечении и обслуживании клиентов коммерческих предприятий, включая управление проектами и ИТ, риски и финансовое моделирование, управление продуктами, продажами, кадрами и бизнес-менеджментом.

Ранее, Сабина Ахмедова скрывала свою личную жизнь, однако слухов в сети всегда было предостаточно. В 2017 году по сети ходила новость, что Сабина Ахмедова готовиться стать женой армянского олигарха Даниила Хачатурова, однако никакого подтверждения этому не было. 

В своих интервью актриса не раз говорила, что выйдет замуж лишь тогда, когда встретит мужчину, в котором будет уверена.

Ранее, "Телеграф" писал, что блогер Рамина Эсхакзай сообщила о своей помолвке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Актриса, Сабина Ахмедова.
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