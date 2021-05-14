"Мой коронный прыжок": Лилия Ребрик похвасталась отличной растяжкой (фото)

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик отдыхает вместе со своей семьей в Турции. На своей странице в Инстаграм теледива делится со своими подписчиками яркими фото, видео и своими впечатлениями о путешествии.

14 мая Лилия показала, как ее старшая дочь Диана пытается повторять за звездной мамой ее "коронный прыжок". Стоит отметить, что у Ребрик хорошая растяжка, и это неудивительно, ведь они с ее супругом, танцором Андреем Диким, постоянно танцует.

"Полеты над морем - уже дело семейное!" - подписала снимок Лилия.

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В комментариях подписчики отметили, что телеведущей пора мастер-класс по прыжкам.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного бананового пирога, который можно приготовить в мультиварке.