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"Мой коронный прыжок": Лилия Ребрик похвасталась отличной растяжкой (фото)

"Мой коронный прыжок": Лилия Ребрик похвасталась отличной растяжкой (фото)
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик отдыхает вместе со своей семьей в Турции. На своей странице в Инстаграм теледива делится со своими подписчиками яркими фото, видео и своими впечатлениями о путешествии. 

14 мая Лилия показала, как ее старшая дочь Диана пытается повторять за звездной мамой ее "коронный прыжок". Стоит отметить, что у Ребрик хорошая растяжка, и это неудивительно, ведь они с ее супругом, танцором Андреем Диким, постоянно танцует. 

"Полеты над морем - уже дело семейное!" - подписала снимок Лилия. 

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

В комментариях подписчики отметили, что телеведущей пора мастер-класс по прыжкам. 

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного бананового пирога, который можно приготовить в мультиварке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

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Отдых, Лилия Ребрик, Телеведущая.
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