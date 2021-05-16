Олег Ляшко показал своего годовалого сына (фото)

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого в феврале поймали на подделке лотерейного билета, показал своего годовалого сына Александра - мальчику исполняется год.

"Александр Олегович Ляшко. Сегодня ему 1 год. Приветствуйте. Как вырастет - прочтет", - написал Олег Валерьевич в новом посту на своей официальной странице в Facebook.

Ранее депутат показывал в Инстаграме, как его младший сын празднует первую в своей жизни Пасху.

Напомним, что Олег Ляшко сообщил о рождении своего второго ребенка 17 мая прошлого года.

С 1998 года по 2018 год вместе с Роситой Ляшко (дев. Сайранян) жил в фактическом браке, и только в 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Также у лидера "Радикальной партии" есть старшая дочь Владислава (2002).

Источник фото: Facebook

В октябре прошлого года Олег Ляшко выдвинул свою супругу первым номером на выборы в Киевский областной совет.