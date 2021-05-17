Известны имена новых ведущих "Орла и решки" (фото, видео)

За десять лет своего существования тревел-шоу "Орел и Решка" показало зрителям практически всю планету, но в новом сезоне, который будет называться "Земляне", путешественники сделают акцент на местных жителях.

Новыми ведущими обновленного сезона стали - певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Машаков.

Источник фото: Новый канал

"После нашего боливийского выпуска в юбилейном сезоне я влюбилась в этот проект и в талантливейшую команду, которая его создает. А теперь вместе с Кириллом Машаковым стали ее частью!", - поделилась украинская исполнительница боливийского происхождения у себя в Инстаграме. Также Мишель специально для передачи записала украиноязычную версию собственной песни Échale.

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Кирилл Машаков - блогер из Днепра. Его блог посвящен изучению английского языка при помощи смешных видеороликов. По образованию парень - хореограф.

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Напомним, что в прошлом сезоне соведущим Мишель Андраде был Алексей Завгородний (Позитив).