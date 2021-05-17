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"Почувствовала себя оперной дивой": Леся Никитюк поделилась впечатлениями об Одессе

"Почувствовала себя оперной дивой": Леся Никитюк поделилась впечатлениями об Одессе
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк - любимица миллионов. За ней в Инстаграме следит 3,6 млн подписчиков, которые каждый день ждут от телеведущей новых фото и видео. 

15 мая Никитюк поехала в Одессу. На своей странице в соцсети девушка делится своими впечатлениями о городе и показывает красочные фото, которые делает в столице юмора. Одним из мест, которые посетила Леся в Одессе стал сквер Pale Royal - "место встречи одесских бандитов и светских оперных звезд".

"Прекрасное место, я втоптала яйца пашот и почувствовала себя оперной дивой" - комментирует Леся свой поход в сквер. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Многие подписчики заметили улыбающегося официанта, которого видно на одном из снимков Леси. Фолловеры отметили, что по нему видно, как он хочет сфотографироваться с телеведущей. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк исполнила мечту своего поклонника, который по совместительству является победителем "Голосу країни 11". Сергей Лазановский очень хотел привлечь внимание телеведущей и записал кавер на ее песню "Ями".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

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Одесса, Телеведущая, Леся Никитюк.
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