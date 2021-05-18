Скачать
Вторник, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)
Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)
Змея укусила ребенка, а сыворотку не укололи, хотя она была в наличии: подробности скандала в Энергодаре
Змея укусила ребенка, а сыворотку не укололи, хотя она была в наличии: подробности скандала в Энергодаре
Бедность по-украински: что наши люди прячут за душой и есть ли в Украине средний класс
Бедность по-украински: что наши люди прячут за душой и есть ли в Украине средний класс
Еще одна страна НАТО присоединилась к дипломатическому бойкоту Путина
Еще одна страна НАТО присоединилась к дипломатическому бойкоту Путина

"О, то Нестор ваша копия": поклонники Оли Цибульской сравнили детское фото певицы со снимками ее сына

"О, то Нестор ваша копия": поклонники Оли Цибульской сравнили детское фото певицы со снимками ее сына
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Оля Цибульская - одна из самых эмоциональных и ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Ее всегда слышно "издалека", и как оказалось эта "суперспособность" у нее с детства. 

На своей странице в Инстаграм Оля поделилась своими архивными снимками, на которых показала, какой была в детстве и юности. А также рассказала о своей "большой мечте". 

В свои 6 лет Цибульская пошла участвовать в своем первом вокальном конкурсе в городском доме культуры, ведь у нее была мечта спеть в микрофон. Однако микрофон у девочки забрали на 2 куплете, ведь ее было и без него слышно даже на последнем ряду.⠀⠀

Оля признается, что тогда была очень расстроена и пообещала себе, что у нее будет собственный микрофон.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

В комментариях подписчики артистки отметили, что теперь понятно на кого похож ее сын Нестор. Оказывается мальчик копия звездной мамы. 

Чтобы не возникало никаких сомнений, посмотрите сами на фото Нестора.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Цибульская поучаствовала в записи пасхального песнопения под названием "Христос Воскрес", которое организовал Александр Пономарев. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 290

Все по теме:

Фото, Певица, Оля Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте (фото)
02 Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву. Какие выводы должна сделать Украина?
03 Неуправляемое авто крушило все на своем пути: на Одесской трассе грузовик раздавил легковушку (эксклюзивные фото)
04 "Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России
05 К дому Кличко стянули вооруженных людей: что происходит и где находится мэр столицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из-за смертельного циклона у берегов Мумбаи затонула баржа: десятки человек пропали без вести (видео)
Из-за смертельного циклона у берегов Мумбаи затонула баржа: десятки человек пропали без вести (видео)
В центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото)
В центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото)
Не только дожди, а еще шквалы и град: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине
Не только дожди, а еще шквалы и град: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине
Вышел следом из автобуса, ударил и почти изнасиловал: в Сочи педофил напал на 7-летнюю девочку (видео)
Вышел следом из автобуса, ударил и почти изнасиловал: в Сочи педофил напал на 7-летнюю девочку (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь