"О, то Нестор ваша копия": поклонники Оли Цибульской сравнили детское фото певицы со снимками ее сына

Популярная украинская певица Оля Цибульская - одна из самых эмоциональных и ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Ее всегда слышно "издалека", и как оказалось эта "суперспособность" у нее с детства.

На своей странице в Инстаграм Оля поделилась своими архивными снимками, на которых показала, какой была в детстве и юности. А также рассказала о своей "большой мечте".

В свои 6 лет Цибульская пошла участвовать в своем первом вокальном конкурсе в городском доме культуры, ведь у нее была мечта спеть в микрофон. Однако микрофон у девочки забрали на 2 куплете, ведь ее было и без него слышно даже на последнем ряду.⠀⠀

Оля признается, что тогда была очень расстроена и пообещала себе, что у нее будет собственный микрофон.

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В комментариях подписчики артистки отметили, что теперь понятно на кого похож ее сын Нестор. Оказывается мальчик копия звездной мамы.

Чтобы не возникало никаких сомнений, посмотрите сами на фото Нестора.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Цибульская поучаствовала в записи пасхального песнопения под названием "Христос Воскрес", которое организовал Александр Пономарев.