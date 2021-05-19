Умерла Мальвина из фильма "Приключения Буратино"

Сегодня, 19 мая, на 54-м году жизни скончалась главная героиня советского фильма "Приключения Буратино" Татьяна Проценко, которая запомнилась многим по роли Мальвины.

Об этом пишет Телеграмм-канал "РБК" со ссылкой на актера Алексея Войтюка.

Известно, что Татьяна около трех лет боролась с онкологией. Увы, сегодня в 10:30 утра она умерла в реанимации московской клиники. Когда и где будут прощаться с актрисой, пока неизвестно.

Отметим, что в карьере Татьяны Проценко роль Мальвины в "Приключениях Буратино" (1975 год) была одной из самых ярких. Женщина вспоминала, что на пробы она попала совершенно случайно. Однако, когда юная актриса повзрослела, она выбрала другую профессию: поступила на киноведческое отделение ВГИКа. Позже являлась членом Международной федерации журналистов.

Напомним, в России скончалась известная писательница Татьяна Полякова, работающая в жанре "авантюрный детектив".