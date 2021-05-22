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Угощение для звезды проекта "Хата на тата" и битва черных без девайсов: как прошел 16 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)

Угощение для звезды проекта "Хата на тата" и битва черных без девайсов: как прошел 16 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram masterchefstb

В субботу, 22 мая, прошел пятнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В первом конкурсе кулинары познакомятся с великим тиктокером Русланиусом - участником 9 сезона проекта "Хата на тата", блогером-миллионником с армией поклонников в соцсети TikTok. Профессионалам нужно будет угодить каждому члену семьи тиктокера и приготовить для папы брутальную и калорийную пищу, для мамы - легкую и диетическую, детям - сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей.

Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использовать в каждом блюде: куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике каждого украинца. Шефы вынуждены доказать, что даже из таких ингредиентов можно сделать бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня.

Во втором конкурсе под коробками на рабочих поверхностях участников ждал сюрприз: туша свиньи, кролик, курица, толстолобик и утка. Они должны приготовить одно блюдо, звездой которого должно стать мясо из-под коробки. Все, что останется от мяса и не уйдет в блюдо, надо сложить в специальную емкость.

Первое блюдо не стало последним - из остатков сырья нужно за полчаса приготовить новое блюдо. Профи могут использовать отходы до конца, но тот, кто попадет за пустой стол, получит черный фартук.

В битве черных участников опять ждут знакомые наборы продуктов с телекастинга. На этот раз им нужно приготовить кардинально другие блюда, совершенно не похожие на то, что пробовали судьи в начале сезона. Но всегда есть одно "но". Так, каждый участник возьмет по дополнительному ингредиенту из кладовой, но ни одного девайса.

На 16 неделе кулинарный проект покидает Николай Мигаль.

Чтобы посмотреть онлайн 16 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

29 мая в 19:00 смотрите 17 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!

Напомним, что в прошлом выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Леонид Малюга.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

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Шоу, Мастер-шеф.
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