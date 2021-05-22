Угощение для звезды проекта "Хата на тата" и битва черных без девайсов: как прошел 16 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)

В субботу, 22 мая, прошел пятнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".
В первом конкурсе кулинары познакомятся с великим тиктокером Русланиусом - участником 9 сезона проекта "Хата на тата", блогером-миллионником с армией поклонников в соцсети TikTok. Профессионалам нужно будет угодить каждому члену семьи тиктокера и приготовить для папы брутальную и калорийную пищу, для мамы - легкую и диетическую, детям - сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей.
Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использовать в каждом блюде: куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике каждого украинца. Шефы вынуждены доказать, что даже из таких ингредиентов можно сделать бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня.
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Во втором конкурсе под коробками на рабочих поверхностях участников ждал сюрприз: туша свиньи, кролик, курица, толстолобик и утка. Они должны приготовить одно блюдо, звездой которого должно стать мясо из-под коробки. Все, что останется от мяса и не уйдет в блюдо, надо сложить в специальную емкость.
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Первое блюдо не стало последним - из остатков сырья нужно за полчаса приготовить новое блюдо. Профи могут использовать отходы до конца, но тот, кто попадет за пустой стол, получит черный фартук.
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В битве черных участников опять ждут знакомые наборы продуктов с телекастинга. На этот раз им нужно приготовить кардинально другие блюда, совершенно не похожие на то, что пробовали судьи в начале сезона. Но всегда есть одно "но". Так, каждый участник возьмет по дополнительному ингредиенту из кладовой, но ни одного девайса.
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На 16 неделе кулинарный проект покидает Николай Мигаль.
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Чтобы посмотреть онлайн 16 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!
29 мая в 19:00 смотрите 17 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!
Напомним, что в прошлом выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Леонид Малюга.