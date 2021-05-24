"Ну Остапчук, ну прикалист": новая пародия Владимира Остапчука на Ольгу Фреймут покоряет Инстаграм

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм проводит онлайн-уроки этикета, в которых показывает и рассказывает, как вести себя в различных ситуациях, как правильно ходить/сидеть и т.д.

Свой крайний урок она посвятила тому, что показала, как правильно есть мороженое на улице.

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Известный шоумен Владимир Остапчук, известный своими пародиями на эти уроки, конечно же не пропустил новое видео Ольги. На своей странице в соцсети он опубликовал свою версию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

В комментариях подписчики юмориста отметили, что всегда ждут новые пародии, и спросили, как на такое видео реагирует его супруга.

Также, свою оценку поставила и сама Ольга Фреймут. Телеведущая отметила, что ролики Остапчука всегда становятся популярнее.

Ранее, "Телеграф писал, что Остапчук потроллил Фреймут за алкогольный этикет.