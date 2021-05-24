Украина может ввести санкции против еще ряда известных российских актеров из-за Крыма (список)

Министерство культуры и информационной политики Украины может дополнить список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны. На этот раз так называемый "черный список" могут пополнить еще 11 российских актеров, которые незаконно посещали оккупированный Россией Крымский полуостров.

Информация об этом появилась на одном из анонимных пророссийских каналов.

Перечень российских звезд, против которых могут быть введены санкции за поездки и концерты в Крыму:

1. Чадов Алексей Александрович ("Любовь в большом городе", где актер снимался с Зеленским, "9 рота")

2. Петров Александр Андреевич ("Полицейский с Рублевки", "Гоголь", "Лед")

3. Стычкин Евгений Алексеевич

4. Пронин Евгений Сергеевич

5. Орлов Дмитрий Анатольевич ("Морской патруль", "Первый после Бога")

6. Вдовиченков Владимир Владимирович ("Бригада", "Бумер", "Левиафан")

7. Кабо Ольга Игоревна

8. Эппле Жанна Владимировна ("Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Беглые родственники")

9. Сланевская Анастасия Владимировна, или певица Слава

10. Сумишевский Ярослав Александрович

11. Трубинер Павел Константинович

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно российские актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова были внесены в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.