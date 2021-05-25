Безруков отличился перлом о своих поклонниках в Украине: "Просто молятся, чтобы наконец это закончилось" (видео)

Известный российский актер и режиссер Сергей Безруков стал новым гостем программы "Антонимы" с Антоном Красовским. По ходу интервью, артист рассказал журналисту о своих украинских поклонниках и прокомментировал свое попадание в базу Миротворец и в общем запрет на въезд в Украину.

Стоит отметить, что в базу Сергея Витальевича вносили несколько раз.

Также, Красовский попросил Безрукова прокомментировать свой запрет на въезд в Украину. Актер ответил, что ему жалко своих украинских поклонников. Сергей рассказал, что ему периодически пишут зрители из Украины, отмечая, что им надоело то, что сейчас происходит в стране.

"Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, ненавидят вот этих всех "миротворцев", и просто молятся за то, чтобы наконец это всё закончилось, чтобы я наконец туда приехал" - говорит Безруков.

Ранее, "Телеграф" писал, что по неофициальным данным, в "черный список" Минкульта Украины могут быть внесены еще 11 российских актеров.