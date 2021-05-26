"Одесская Барби" Валерия Лукьянова: как сейчас выглядит девушка, решившая стать куклой (фото)

В 2002 году студентка одного из одесских вузов Валерия Лукьянова впервые предстала в образе куклы Барби. С помощью макияжа ей удалось воссоздать внешность всемирно известной куклы. Валерии очень понравился свой вид, и с тех пор девушка начала "усовершенствовать" свой образ.

Через десять лет, в 2012 году, в СМИ и появилась информация о Барби из Одессы.

Валерии удалось сделать из себя точную копию куклы - идеальная, буквально фарфоровая кожа, огромные голубые глаза, маленький носик, губки бантиком, а также тонкая талия в 48 сантиметров.

По словам Лукьяновой, из пластических операций была только одна - по увеличению груди, ведь после интенсивного похудения ее натуральная грудь сильно уменьшилась. А все остальное это "труд, правильный макияж и духовное развитие".

На своей странице в Инстаграм, где за ней следит больше миллиарда поклонников, она активно ведет свой блог, в котором рассказывает о жизни, делится различными советами, духовными практиками.

"Телеграф" решил показать, как сейчас выглядит девушка:

Ранее, "Телеграф" сообщал, что внезапно скончалась подруга Барби - Ольга Архангельская, с которой девушки вместе начинали работу над своей новой внешностью.