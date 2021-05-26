Мэрлину Мэнсону грозит лишение свободы: певца обвиняют в нападении

Американский певец, рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Уорнер, может лишиться свободы и сесть в тюрьму на два года.

Артиста обвиняют по двум пунктам в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Полиция американского штата Нью-Гэмпшир уже выдала ордер на арест певца.

Об этом сообщает BBC.

В заявлении полицейского управления говорится, что каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение на срок менее года и штраф до 2000 долларов.

Ни артист, ни его агенты пока не делали никаких публичных комментариев по этому поводу.

Ранее, "Телеграф" писал, что американский актер Арми Хаммер попал в очередной секс-скандал. Артиста обвиняют в жестоком изнасиловании и нанесении побоев.