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Все по ЗОЖу: стало известно, как проводит свой день Джо Байден

Все по ЗОЖу: стало известно, как проводит свой день Джо Байден
05:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во время одного из своих выступлений Джо Байден случайно засветил свой личный график.

Журналисты из The Washington Post "воспользовались положением" и выложили в статье все, что узнали о президенте США: его предпочтения в еде, о занятиях спортом и отдыхе. 

Оказывается, новоиспеченный президент активно занимается спортом, каждое утро проводит тренировку,  и даже несмотря на жесткий рабочий график успевает уделить достаточно времени своей супруге. Каждый вечер, в семь часов, они вместе ужинают. Также, стоит отметить, что Байден любит собак. Днем, по возможности, он сам выгуливает своих овчарок Чемпа и Мейджора в Розовом саду. 

У каждого президента была своя "фишка" в кабинете: у Обамы - корзина яблок, у Трампа красная кнопка для вызова колы, а у Байдена -  печенье с шоколадной крошкой и ириски  Dolle’s.  Колу президент пьет без сахара, или же заменяет ее на оранжевый спортивный Gatorade. Помимо этого, инсайдеры сообщают о том, что Джо Байден очень любит мороженое.

В сети уже успели создать карикатуру, на которой изобразили все пристрастия президента США.

Ранее, "Телеграф" писал, что американский рэпер и актер Snoop Dogg насмешил сеть видеомемом с Путиным и Трампом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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США, Президент, Джо Байден.
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