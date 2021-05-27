Все по ЗОЖу: стало известно, как проводит свой день Джо Байден

Во время одного из своих выступлений Джо Байден случайно засветил свой личный график.

Журналисты из The Washington Post "воспользовались положением" и выложили в статье все, что узнали о президенте США: его предпочтения в еде, о занятиях спортом и отдыхе.

Оказывается, новоиспеченный президент активно занимается спортом, каждое утро проводит тренировку, и даже несмотря на жесткий рабочий график успевает уделить достаточно времени своей супруге. Каждый вечер, в семь часов, они вместе ужинают. Также, стоит отметить, что Байден любит собак. Днем, по возможности, он сам выгуливает своих овчарок Чемпа и Мейджора в Розовом саду.

У каждого президента была своя "фишка" в кабинете: у Обамы - корзина яблок, у Трампа красная кнопка для вызова колы, а у Байдена - печенье с шоколадной крошкой и ириски Dolle’s. Колу президент пьет без сахара, или же заменяет ее на оранжевый спортивный Gatorade. Помимо этого, инсайдеры сообщают о том, что Джо Байден очень любит мороженое.

В сети уже успели создать карикатуру, на которой изобразили все пристрастия президента США.

Ранее, "Телеграф" писал, что американский рэпер и актер Snoop Dogg насмешил сеть видеомемом с Путиным и Трампом.