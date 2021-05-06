"Спящий агент?" Snoop Dogg насмешил сеть видео с Путиным и Трампом

Американский рэпер и актер Snoop Dogg (наст. имя Келвин Кордозар Бродус-младший) разместил у себя на странице в Инстаграме видеомем.

В ролике показано, как президент России Владимир Путин "исполняет" на рояле Still D.R.R. рэпера Dr. Dre, а экс-президент США Дональд Трамп кивает в такт.

В соцсетях видео стало вирусным. Отметим, что на Снупа в Инстаграме подписаны более 58 тысяч пользователей, и за два дня ролик набрал 4 миллиона просмотров.

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Российский Telegram-канал "RT на русском" отрепостила данное видео.

"Snoop Dogg выложил в Instagram мемное видео с нашим лого", - сообщили админы.

В комментариях подписчики канала отметили, что те "нашли, чем гордиться".

Отметим, что Snoop Dogg является активным пользователем Инстаграма. Рэпер делится со своими фанатами различными фото и видео, а также различными видео-приколами.

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Тина Кароль в августе прошлого года выпустила общий сингл со Snoop Dogg и Luca Dayz.