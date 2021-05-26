"Фэшн-биполярка": 72-летняя Пугачева удивила легкомысленным образом принцессы (фото и видео)

25 мая 2021 года свое 50-летие отметила российская певица Кристина Орбакайте. В честь своего юбилея знаменитость устроила пышную вечеринку, на которую пригласила многих представителей шоу-бизнеса.

Естественно не могла не прийти на день рождения дочери и ее звездная мама - примадонна Алла Пугачева с мужем. Стоит отметить, что выбор платья артистки удивил многих ее поклонников.

Алла Борисовна блистала в пышном бежевом платье с цветочным узором и широким золотым поясом от дизайнера Валентина Юдашкина. Также под цвет к поясу примадонна выбрала туфли и сумочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Стоит отметить, что на празднике был и Филипп Киркоров, который спел дуэтом с именинницей. Максим Галкин на своей странице в Инстаграм показал видео, как они с Аллой Борисовной танцевали под их пение.

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В комментариях подписчики, как всегда, разбились на два лагеря: одни пишут какая Алла Борисовна красивая, другие же пишут о том, что в ее возрасте стоит бы и лучше обдумывать выбор своего наряда.

Ранее, "Телеграф" писал, что Максим Галкин показал, как проводит время с их с Аллой Пугачевой детьми - Лизой и Гарри.