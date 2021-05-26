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"Фэшн-биполярка": 72-летняя Пугачева удивила легкомысленным образом принцессы (фото и видео)

"Фэшн-биполярка": 72-летняя Пугачева удивила легкомысленным образом принцессы (фото и видео)
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 мая 2021 года свое 50-летие отметила российская певица Кристина Орбакайте. В честь своего юбилея знаменитость устроила пышную вечеринку, на которую пригласила многих представителей шоу-бизнеса.

Естественно не могла не прийти на день рождения дочери и ее звездная мама - примадонна Алла Пугачева с мужем. Стоит отметить, что выбор платья артистки удивил многих ее поклонников. 

Алла Борисовна блистала в пышном бежевом платье с цветочным узором и широким золотым поясом от дизайнера Валентина Юдашкина. Также под цвет к поясу примадонна выбрала туфли и сумочку.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Стоит отметить, что на празднике был и Филипп Киркоров, который спел дуэтом с именинницей. Максим Галкин на своей странице в Инстаграм показал видео, как они с Аллой Борисовной танцевали под их пение. 

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 
 
 
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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

В комментариях подписчики, как всегда, разбились на два лагеря: одни пишут какая Алла Борисовна красивая, другие же пишут о том, что в ее возрасте стоит бы и лучше обдумывать выбор своего наряда. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Максим Галкин показал, как проводит время с их с Аллой Пугачевой детьми - Лизой и Гарри.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

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Образ, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Наряд.
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