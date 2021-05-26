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"Прям как когда-то на парах": Леся Никитюк сравнила себя с сурикатом и насмешила сеть (видео)

"Прям как когда-то на парах": Леся Никитюк сравнила себя с сурикатом и насмешила сеть (видео)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная телеведущая Леся Никитюк - та еще шутница. Девушка обладает самоиронией, и частенько шутит сама над собой: как ни нафотошопит себе большую попу или грудь, так опубликует какое-то смешное видео.

На ее странице в Инстаграме подобных постов достаточно. А 26 мая прибавился еще один такой ролик.

Леся Никитюк опубликовала ролик, на котором видно, что телеведущая задремала в гримерке. Леди Ле в подписи к видео написала, что сразу вспомнила студенческие года, когда так же засыпала на парах. 

Помимо этого, Леся в видео сравнила себя со спящим сурикатом, чем повеселила своих поклонников. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк "закадрила" Холостяка 11 сезона, бизнесмена Михаила Заливако.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

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Телеведущая, Леся Никитюк.
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