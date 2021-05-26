"Прям как когда-то на парах": Леся Никитюк сравнила себя с сурикатом и насмешила сеть (видео)

Известная телеведущая Леся Никитюк - та еще шутница. Девушка обладает самоиронией, и частенько шутит сама над собой: как ни нафотошопит себе большую попу или грудь, так опубликует какое-то смешное видео.

На ее странице в Инстаграме подобных постов достаточно. А 26 мая прибавился еще один такой ролик.

Леся Никитюк опубликовала ролик, на котором видно, что телеведущая задремала в гримерке. Леди Ле в подписи к видео написала, что сразу вспомнила студенческие года, когда так же засыпала на парах.

Помимо этого, Леся в видео сравнила себя со спящим сурикатом, чем повеселила своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк "закадрила" Холостяка 11 сезона, бизнесмена Михаила Заливако.