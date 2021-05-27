Jerry Heil устроила импровизированный концерт в центре Киева

Популярная украинская исполнительница Jerry Heil, настоящее имя Яна Шамаева, одна из самых близких к народу певиц. Ведь именно благодаря их просмотрам и лайкам она стала популярной.

Несмотря на довольно большую популярность Яна не отказывает себе в удовольствии спеть с уличным музыкантом просто посреди столицы. Так, во время своей прогулки по Крещатику, девушка решила устроить мини-концерт и исполнила несколько своих хитов под гитару.

Роликом с "выступления" Jerry Heil поделилась на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что по техническим причинам ей пришлось удалить первый пост, но позже она его перезалила.

"Этот видос снялся во время того, как я подошла к музыканту на Крещатике попеть. Вы знаете, я это временами делаю, потому что страшно люблю!" - написала Яна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

Ранее, "Телеграф" писал, что Яна Шемаева перепела песню из популярного мультфильма "Чип и Дей спешат на помощь".