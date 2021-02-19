"Песня детства": Jerry Heil перепела трек из мультсериала "Чип и Дейл" (видео)

Украинская исполнительница Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева), которая нарвалась на критику из-за "лысины", представила свою интерпретацию знакомой всем песни из детства, а именно саундтрека к популярному мультсериалу под названием "Чип и Дейл спешат на помощь".

Выложила новое видео звезда хита "Охрана, отмэна" у себя на странице в TikTok.

"Кто помнит эту песню? как я мечтаю озвучивать мультики, вы бы знали!", - призналась Jerry Heil.

Подписчикам певицы, которых на странице Яны насчитывается более 141 тысяча, понравилось исполнение известного трека, а некоторые признались, что до сих пор смотрят анимационный фильм, последняя серия которого вышла 30 лет назад.

"Чип и Дейл спешат на помощь" - американский приключенческий мультсериал о бурундуках, созданный студией Walt Disney Television Animation. Первая серия вышла 4 марта 1989 года, а последняя - 19 ноября 1990 года.

Ранее сообщалось, что Jerry Heil призналась в своих недостатках и призвала бороться с комплексами вместе со своими подписчиками.