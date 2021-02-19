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"Песня детства": Jerry Heil перепела трек из мультсериала "Чип и Дейл" (видео)

"Песня детства": Jerry Heil перепела трек из мультсериала "Чип и Дейл" (видео)
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram thejerryheil

Украинская исполнительница Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева), которая нарвалась на критику из-за "лысины", представила свою интерпретацию знакомой всем песни из детства, а именно саундтрека к популярному мультсериалу под названием "Чип и Дейл спешат на помощь".

Выложила новое видео звезда хита "Охрана, отмэна" у себя на странице в TikTok.

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"Кто помнит эту песню? как я мечтаю озвучивать мультики, вы бы знали!", - призналась Jerry Heil.

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Подписчикам певицы, которых на странице Яны насчитывается более 141 тысяча, понравилось исполнение известного трека, а некоторые признались, что до сих пор смотрят анимационный фильм, последняя серия которого вышла 30 лет назад.

"Чип и Дейл спешат на помощь" - американский приключенческий мультсериал о бурундуках, созданный студией Walt Disney Television Animation. Первая серия вышла 4 марта 1989 года, а последняя - 19 ноября 1990 года.

Чип и Дейл

Ранее сообщалось, что Jerry Heil призналась в своих недостатках и призвала бороться с комплексами вместе со своими подписчиками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 123

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Песни, Чип и Дейл, Jerry Heil, TikTok, Яна Шемаева.
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