Обвиненный в нанесении травм и краже актер Шайя Лабаф может избежать тюремного заключения

В июне 2020 года голливудский актер Шайя Лабаф подрался с прохожим по имени Тайлер Мерфи: сначала мужчины просто спорили на словах, а затем дело дошло и до драки. В качестве победного "трофея" Лабаф забрал у мужчины кепку.

Что именно стало причиной драки неизвестно, однако полиция выяснила, что именно Лабаф был зачинщиком драки. После прокуратура вынесла актеру обвинение и ему грозил серьезный срок.

Сейчас же стало известно, что знаменитость таки нашел, как можно избежать тюремного заключения. Шайе Лабафу придется каждую неделю посещать психотерапевта, который будет помогать актеру управлять своим гневом. А чтобы эти меры исполнялись, на Шайе будет отслеживающий браслет.

Помимо этого, актеру нужно будет проходить тестирование на алкоголь.

Ранее, "Телеграф" писал, что российский актер Михаил Ефремов подал новую апелляцию по делу о ДТП. Адвокаты артистка придумали, как можно сменить актеру меру пресечения.