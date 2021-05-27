Курьер был не пристегнут: адвокаты придумали, как вытащить Ефремова из тюрьмы

26 мая стало известно, что осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова перевели из Белгородской колонии, в которую отправился отбывать наказание, в Москву под домашний арест. Причиной стало то, что артист проходит свидетелем по делу о наркотиках.

Но помимо этого, пока актер находится в столице, адвокаты Михаила Ефремова подали новую кассационную жалобу. Защитники артиста просят передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение и пересмотреть его приговор, взяв во внимание новые детали.

Петр Хархорин и Роман Филиппов утверждают, что при вынесении приговора не был усчитан тот факт, что погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут. Вместо этого он использовал заглушку, а ремень безопасности мог спасть ему жизнь.

"Если бы водитель был пристегнут, ремень удержал бы и спас" - рассказал Петр Хархорин.

Медэксперт, который работал на месте аварии, подтвердил, что повреждения погибшего совпадают с рулем и рулевой колонкой.

Также адвокат отметил, что он, да и сам Михаил, понимает, что наказание должно быть, однако просят Ефремову сменить меру пресечения: вместо колонии отправить его в поселение.

Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смячил его до семи с половиной лет.