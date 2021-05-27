Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Румыния задержала рекордно крупную партию оружия для Украины: первые детали и видео
Румыния задержала рекордно крупную партию оружия для Украины: первые детали и видео

Курьер был не пристегнут: адвокаты придумали, как вытащить Ефремова из тюрьмы

Курьер был не пристегнут: адвокаты придумали, как вытащить Ефремова из тюрьмы
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

26 мая стало известно, что осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова перевели из Белгородской колонии, в которую отправился отбывать наказание, в Москву под домашний арест. Причиной стало то, что артист проходит свидетелем по делу о наркотиках. 

Но помимо этого, пока актер находится в столице, адвокаты Михаила Ефремова подали новую кассационную жалобу. Защитники артиста просят передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение и пересмотреть его приговор, взяв во внимание новые детали. 

Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души
Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для душиЧитать полностью

Петр Хархорин и Роман Филиппов утверждают, что при вынесении приговора не был усчитан тот факт, что погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут. Вместо этого он использовал заглушку, а ремень безопасности мог спасть ему жизнь.

"Если бы водитель был пристегнут, ремень удержал бы и спас" - рассказал Петр Хархорин.

Медэксперт, который работал на месте аварии, подтвердил, что повреждения погибшего совпадают с рулем и рулевой колонкой. 

Ведет себя отлично и учится шить: появились первые фото Ефремова в тюремной робе

Также адвокат отметил, что он, да и сам Михаил, понимает, что наказание должно быть, однако просят Ефремову сменить меру пресечения: вместо колонии отправить его в поселение. 

 Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смячил его до семи с половиной лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

ДТП, Актер, Михаил Ефремов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Или подпишет все бумаги или его убьют": Пионтковский о встрече Лукашенко с Путиным
03 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
04 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
05 Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь