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Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина

Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов покинул Белгородскую колонию, в которую отправился отбывать наказание. Сейчас он находится в Москве под домашним арестом. 

Причиной, из-за которой актера перевезли в российскую столицу - дело о наркотиках. После аварии выяснилось, что Ефремов был под наркотическим воздействием, поэтому параллельно с делом о ДТП было возбуждено уголовное дело о наркотиках. Михаил Ефремов по делу проходит как свидетель. 

Стоит отметить, что пока идут следственные действия, актеру разрешили побыть дома в столице и даже разрешили прогулки в радиусе километра.

 Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смячил его до семи с половиной лет.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 454

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ДТП, Актер, Михаил Ефремов.
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