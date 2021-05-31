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В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой

В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
Обновлено 08:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 29 мая, звезда сериала "Тарзан: Героические приключения", американский актер Джо Лара вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла. Ему было 58 лет.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Самолет Cessna C501 упал в озеро Перси Прист недалеко от Смирны, штат Теннесси, после вылета из аэропорта округа Смирна Резерфорд около 11 часов утра, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.

Спасательные бригады округа Резерфорд были на месте крушения поздно вечером в субботу, сказал на пресс-конференции капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс. Он указал, что выживших нет.

Среди тех, кто был на борту с актером, была его жена, писатель и диетолог Гвен Лара. Они поженились в 2018 году. Супруги жили в Брентвуде, штат Теннесси.

Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Начинал моделью, прежде чем он получил главную роль в телефильме канала CBS "Тарзан на Манхэттене" в 1989 году. Затем он сыграл персонажа писателя Эдгара Райса Берроуза в сериале 1996-1997 годов "Тарзан: Героические приключения", снятом в Южной Африке. Он также выступал продюсером шоу.

 
 
 
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Лара также появлялся в таких боевиках, как "Стальная граница" (1995), "Американский киборг: Стальной воин" (1993), "Боеголовка" (1996).

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 мая ушел из жизни украинский писатель Михаил Слабошпицкий.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

Все по теме:

Тарзан, Смерти, Альманах 2021, Джо Лара.
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