"Все равно я для всех разлучница": Солистка "Little Big" Софья Таюрская откровенно рассказала об отношениях с Ильей Прусикиным

После того как солист группы "Little Big" Илья Прусикин развелся со своей супругой, в сети все чаще начали появляться слухи о его романе с коллегой Софьей Таюрской. Пара долгое время не комментировала эти новости, однако в интервью Ксении Собчак Софья решила расставить все точки над "и" и рассказала всю правду об их отношениях.

Пара действительно состоит в любовных отношениях с 2020 года. Таюрская рассказала, что они и Ильей скрывали их роман, потому, что несмотря на детали (то, что Прусикин расстался с женой в 2019 году, а их отношения начались после), ее будут считать разлучницей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya)

"А то, что у меня были отношения 7 лет, серьезные, я хотела заводить детей. Об этом никто не говорит" - рассказала певица.

Да и в общем, Софья рассталась со своим молодым человеком позже, чем Илья со своей женой Ирой Смелой.

Также, Софья добавила, что поначалу они сами не верили в то, что они могут быть вместе.

Ранее, "Телеграф" писал, что музыкальный клип группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении 2020, стал самым просматриваемым роликом на YouTube.