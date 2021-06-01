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"Блинчики" на завтрак: Владимир Зеленский повеселил сеть спортивным фото

"Блинчики" на завтрак: Владимир Зеленский повеселил сеть спортивным фото
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Президент Украины Владимир Зеленский помимо своих рабочих обязанностей не забывает и про спорт и продолжает тренировки. Отметим, что еще до президентства он вел на ютубе блог "Зекубики", в котором показывал, как тренируется. 

На своей официальной странице Инстаграм Зеленский опубликовал фото со своей тренировки. На снимке Владимир Олександрович предстал не в уже привычном для него костюме, а в спортивных шортах и майке. Президент делал упражнение с "блинчиками" от штанги. 

"У каждого свои «блинчики» на завтрак! Всем хорошего дня !!!" - подписал фото Зеленский. 

 Этим фото Владимир Олександрович очень повеселил сеть. В комментариях сразу же посыпались различные отзывы о его форме. 

Также отметим, что за 15 минут с момента публикации, фото набрало более 70 тыс. лайков и почти тысячу комментариев. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский засветился на концерте Народной артистки Украины, певицы Ирины Билык. Президент подарит исполнительнице большой букет и поцеловал ее  щечку.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Тренировка, Фото, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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