"Блинчики" на завтрак: Владимир Зеленский повеселил сеть спортивным фото

Президент Украины Владимир Зеленский помимо своих рабочих обязанностей не забывает и про спорт и продолжает тренировки. Отметим, что еще до президентства он вел на ютубе блог "Зекубики", в котором показывал, как тренируется.

На своей официальной странице Инстаграм Зеленский опубликовал фото со своей тренировки. На снимке Владимир Олександрович предстал не в уже привычном для него костюме, а в спортивных шортах и майке. Президент делал упражнение с "блинчиками" от штанги.

"У каждого свои «блинчики» на завтрак! Всем хорошего дня !!!" - подписал фото Зеленский.

Этим фото Владимир Олександрович очень повеселил сеть. В комментариях сразу же посыпались различные отзывы о его форме.

Также отметим, что за 15 минут с момента публикации, фото набрало более 70 тыс. лайков и почти тысячу комментариев.

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский засветился на концерте Народной артистки Украины, певицы Ирины Билык. Президент подарит исполнительнице большой букет и поцеловал ее щечку.