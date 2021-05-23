Зеленский засветился на концерте Ирины Билык: в сеть попали фото и видео

В субботу, 22 мая, прошел юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык. Недавно звезда призналась, почему увлеклась пластическими операциями.

Поздравить Народную артистку Украины приехал президент Владимир Зеленский, который подошел к сцене с большим букетом роскошных цветов, вручил их певице и поцеловал в щечку. Билык приняла подарок и сказала, что знала многих президентов, но цветы впервые получила только от Зеленского.

"Ты наша любовь! Спасибо. Поздравляю тебя! Любим тебя", - сказал глава государства.

Видео с мероприятия поделился известный комик Юрий Ткач в сториз Инстаграма.

Фото с концерта обнародовал пользователь Mick Pidvezianiy в соцсети Facebook.

Напомним, что в январе украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко оскандалились, выступив на приеме у непризнанного президента Беларуси Лукашенка.