В 20-летнем возрасте умер американский рэпер Lil Loaded

В понедельник, 31 мая, скончался молодой американский рэпер Lil Loaded, настоящее имя которого Дашон Робертсон. Причина его смерти пока неизвестна, однако многие СМИ сообщают, что артист совершил самоубийство.

Смерть рэпера подтвердил его адвокат Ашкан Мехряри. Он отметил, что смерть его клиента была "очень трагичной", и он совсем не ожидал этого.

Стоит отметить, что лейбл, на который работал артист, пророчил рэперу яркую и многообещающую музыкальную карьеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lil Loaded (@lil_loaded)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lil Loaded (@lil_loaded)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lil Loaded (@lil_loaded)

Lil Loaded стал известен благодаря песне "6locc 6a6y", которая мгновенно стала популярной в сети и набрала более 30 млн просмотров на ютуб. В его музыке доминирует криминальная тематика, а в клипах демонстрируется оружие.

Также среди хитов рэпера очень популярными являются композиции: Gang Unit и Link Up.

Отметим, что в ноябре 2020 года Lil Loaded был арестован по подозрению в убийстве своего приятеля, 18-летнего Халила Уокера. Позже, в марте 2021 года статью переквалифицировали на "непредумышленное убийство" и рэпера выпустили под залог.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда сериала "Тарзан: Героические приключения" Джо Лара погиб в авиакатастрофе в возрасте 58 лет.