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Цибульская оценила поход Притулы и других артистов в политику: "Очень сложно объективно себя оценивать"

Цибульская оценила поход Притулы и других артистов в политику: "Очень сложно объективно себя оценивать"
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главная "киця" украинского шоу-бизнеса, певица Оля Цибульская дала интервью Наталье Влащенко,  котором рассказала о своих "отношениях" с политикой, и артистами, которые "сменили профессию". 

Влащенко решила узнать, как считает Ольга, артисты идут в политику, когда им больше нечего делать на сцене, когда профессия их больше не интересует или же есть еще причины.

Цибульская отметила, что артисты очень сложные люди, поэтому нельзя понять их наверняка. Певица считает, что одной их таких причин может быть желание получить поддержку, возможно им нужны связи,  или какой-то совет. 

"Заниматься политикой очень сложно. И очень сложно оценивать себя объективно, когда ты в этой индустрии" - говорит Оля. 

А возможно и артисты хотят найти в политике бизнес, который поможет поддерживать украинский шоу-биз. 

А на вопрос, интересует ли Цибульскую политика, певица ответила, что она в курсе новостей, она интересуется, что творится в стране, в которой она живет, но не более. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Цибульская выпустила новый клип на песню "Я не плачу", в котором показала кадры из своей юности.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Политика, Сергей Притула, Оля Цибульская, Наталья Влащенко.
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