"Вы Богиня украинской музыки": в сети оценили новый клип Оли Цибульской (видео)

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая недавно поделилась фото из своего детства, выпустила свой новый клип под названием "Я не плачу".

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube "Оля Цибульська".

В клипе 35-летняя исполнительница показала кадры из своей юности - времена, когда штурмовала украинский шоу-бизнес.

"Я плакала, когда впервые смотрела те архивные видео. Мы оцифровывали их из старых кассет несколько часов. Поняла, что бежала долго вперед не оглядываясь. Казалось, что сделано "недостаточно". А в архивах увидела себя ребенком и вспомнила сколько пудов соли ела ложкой, убеждая себя что то трюфеля", - рассказала Цибульская.

Стоить отметить, что Оля является одной из немногих артистов в отечественном шоу-бизнесе, которые исполняют свои песни на украинском языке. Ее поклонники поблагодарили ее за то, что певица не изменяет себе и продолжает популяризовать родной язык.

Напомним, что ранее Оля Цибульская вместе с Александром Пономаревым, Златою Огневич, DZIDZIO исполнила пасхальное песнопение.