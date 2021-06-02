Бейонсе и Джей Зи побаловали себя дорогой покупкой: пара купила самое дорогое авто в мире

Звездные супруги Джей Зи и Бейонсе пополнили свой гараж новым автомобилем. И не простым, а самым дорогим в мире. Пара стала первым обладателем элитного транспортного средства - Rolls-Royce Boat Tail.

Бейонсе и Джей Зи приобрели авто синего цвета.

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Отметим, что таких автомобилей всего три в мире, и поступили в продажу не так давно. Новые Rolls-Royce собирали вручную, а каждую деталь изготавливали в эксклюзивном формате, а на то, чтобы выпустить модель в продажу, автопроизводителю потребовалось около 4 лет.

Также, изюминкой машины является набор функций: зонт, который раскроется над головой во время дождя, мини-кухня для пикников, столовые приборы с гравировкой, двойной холодильник, коктейльные столики и миниатюрные стулья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars)

Ранее, "Телеграф" писал, что неизвестные обчистили склады американской певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе. Артистку обворовали на миллион долларов.