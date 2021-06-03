"Фанаты Тарантино одобряют": соведущая шоу с Майклом Щуром показала обнаженные ягодицы

Украинская телеведущая, основательница независимого "Дикого театра", а в 2017 году стала соведущей шоу с Майклом Щуром "#@)₴?$0"("Телевидение Торонто") Ярослава Кравченко заинтриговала своих подписчиков пикантным фото.

На своей странице в Инстаграм Ярослава опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в обнаженном виде. На первом плане она выставила свои пятки, однако больше внимание привлекают обнаженные ягодицы телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ярослава Кравченко (@shalmaza)

Подписчики Кравченко понравился такой "эксперимент", о чем говорят множественные комментарии, которые фаны оставили под постом.

"Пятки можно удалять, а попу оставь", "Какие красивые пятки", "фанаты тарантино одобряют", "Подошвы зачетные" - пишут под фото поклонники Кравченко.

Отметим, что это не первый откровенный кадр от Ярославы Кравченко. Ранее, она опубликовала фото-ню, прикрывшись только шляпой.